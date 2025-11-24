«С Украины могут привезти что угодно»: как террористы приобретали оружие и взрывчатку

В Алтайском крае сотрудники ФСБ пресекли деятельность группы диверсантов, планировавших подрыв железнодорожного полотна между станциями Алтайская и Бийск. По информации ведомства, преступники действовали по указанию украинских спецслужб, вербовка которых проходила через мессенджер Telegram.

© Московский Комсомолец

Правоохранители опубликовали видео, где зафиксированы этапы операции: от момента, когда диверсанты прибыли на объект для разведки, до их задержания. Согласно отчету, ночью группа вернулась на железную дорогу, чтобы установить на путях специальное устройство для схода составов с рельсов. Все их действия контролировались силовиками. При попытке задержания диверсанты открыли огонь и были ликвидированы. У них было изъято незаконно приобретенное оружие, а именно автоматы АК-74 без обычных прикладов.

Эксперт по антитеррористической деятельности Станислав Веселов рассказал «МК», откуда негодяи обычно получают оружие и как перекрыть его незаконный оборот.

- К сожалению, основным каналом является черный рынок. На территории Российской Федерации, включая даже Московский регион, нелегально можно приобрести практически любое оружие: от пистолетов и автоматов до взрывчатых веществ и боеприпасов.

- И как он работает?

- Есть несколько схем. Во-первых, это так называемые «спящие ячейки», которые могут годами не проявлять себя, но при этом заниматься торговлей оружием. Передача происходит через тайники — в лесных массивах, гаражных кооперативах и других малодоступных местах.

Во-вторых, нельзя сбрасывать со счетов коррупционную составляющую в некоторых организациях и структурах. Это печальная, но нередкая реальность.

В-третьих, свою роль играет и организованная преступность. Даже из мест лишения свободы преступники могут руководить своими людьми на воле, которые занимаются поставкой оружия, наркотиков и даже вербовкой.

- А есть ли внешний канал? Например, оружие, которое может поступать через Украину, в том числе натовское?

- Да, и такой путь исключать нельзя. Оружие может собираться и переправляться мелкими партиями через приграничные регионы, те же Курскую или Белгородскую области. Отступая из Курской области, ВСУ бросили тысячи стволов и оставили сотни схронов с оружием. Зачастую для транспортировки «трофеев» используются ничего не подозревающие курьеры. Им предлагают деньги за «сопровождение груза», не сообщая, что именно они везут. При задержании они, как правило, заявляют, что были не в курсе.

- Получается, на черный рынок может попасть оружие самого разного типа?

- Совершенно верно. Оно может быть любого калибра и происхождения. Хочу подчеркнуть, что наши силовые структуры постоянно проводят операции по выявлению и ликвидации таких арсеналов. Буквально недавно в Подмосковье был обезврежен целый склад с оружием. Борьба продолжается, но, к сожалению, проблема пока сохраняется. В РФ нужно ужесточить спрос за нелегально приобретенное оружие.