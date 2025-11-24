Если Япония захочет вновь пойти по старому пути милитаризма, нарушить свое обещание мирного развития и подорвать послевоенный международный порядок, то это в конечном итоге обернется провалом. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на очередной пресс-конференции.

По сообщениям СМИ, Япония впервые экспортировала в США зенитно-ракетные комплексы Patriot отечественного производства в рамках смягченных ограничений. Тем временем Либерально-демократическая партия Японии начала обсуждение вопроса о пересмотре трех документов по безопасности, включая три неядерных принципа, которых включают отказ от владения ядерным оружием, отказ от производства ядерного оружия и запрет на его ввоз на территорию страны.

Комментируя эти сообщения, Мао Нин отметила, что после победы во Второй мировой войне в таких международно-правовых документах, как Каирская декларация, Потсдамская декларация и Японский акт о капитуляции были четко оговорены обязательства Японии как проигравшей страны, включая полную демилитаризацию и запрет на поддержание производств, которые могли бы способствовать перевооружению.

Тем не менее, Япония в течение последних лет постоянно наращивает свою военную мощь. Заявляя о своем стремлении создать мир, свободный от ядерного оружия, Япония предприняла попытку пересмотреть три принципа отказа от ядерного оружия, что свидетельствует о ее намерении усилить перевооружение.

Если Япония захочет вновь пойти по старому пути милитаризма, нарушить свое обещание мирного развития и подорвать послевоенный международный порядок, то китайский народ и международное сообщество не позволят ей этого, пишет сайт «Жэньминь Жибао он-лайн».