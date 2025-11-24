Еще 4 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены средствами ПВО

Стало известно об уничтожении еще четырех беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам Собянина, силами ПВО Минобороны России за последние полчаса было уничтожено еще четыре вражеских беспилотника, которые летели на Москву.

На местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы. Таким образом, общее число сбитых БПЛА, которые летели на Москву в понедельник, на данный момент составляет восемь.