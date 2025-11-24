Как в России проходит набор резервистов в мобильные отряды ПВО

В России идет набор резервистов в мобильные отряды ПВО — они будут защищать важные объекты от налетов БПЛА противника. Как сообщает «КП», военкор Григорий Кубатьян рассказал, как идет их обучение в Краснодарском крае, и кто готов помочь отражать атаки ВСУ.

Кубатьян отметил, что в коридорах городского военкомата Краснодара нет ажиотажа, но и не совсем пусто — несколько мужчин подписывали договоры о службе в резерве. Теперь два месяца в году они будут служить, а остальное время проведут дома. На время службы они сохранят рабочее место и среднюю зарплату, а также получат выплаты от Минобороны.

Один из резервистов — 20-летний житель Краснодара Даниил. Он вступил в казачью организацию и получил предложение записаться в резерв. Молодой человек согласился и пришел в военкомат добровольно, чтобы защищать границы региона от украинских дронов.

Даниил признался, что в армии не служил, но хочет отдать долг Родине. Мама и бабушка выступили против его решения, дядя смеялся, а отец в восторге — он сейчас участвует в боях в ДНР. Мужчина уверен в сыне, а сын им гордится.

Людей без опыта службы не так много, а есть и те, у кого опыт уже боевой. Например, таким оказался Александр Золотарев. 42-летний мужчина до начала спецоперации был строителем, а после отработал четыре полугодовых контракта в БАРСе и получил медаль «За отвагу». После ранений и контузий Золотарев решил принести пользу дома.

«Увидел по телевизору, что организуется такая история. Не хочу оставаться в стороне. В такое время сидеть дома, пить кофе и развлекаться считаю неправильным. Нужно помогать, чем можешь», — заявил Александр.

Самый взрослый из тех, кто пришел в военкомат — 57-летний Юрий Дубинин. Он получил офицерское звание еще в годы Советского Союза — капитан запаса, летчик-истребитель. 25 лет он работает в охране крупной энергетической компании.

«Я решил записаться, чтобы защищать энергетический комплекс от беспилотников. Атаки стали чаще, наносят большой ущерб. Нужно им противостоять», — пояснил мужчина.

Через несколько дней военкор встретил тех же мужчин на полигоне: на тренировку пришло три взвода резервистов. Под присмотром инструкторов они собирают и разбирают автоматы, проходят медицинскую подготовку, знакомятся с устройством спаренных и строенных ПКТ. Самим новобранцам стрелять еще рано, однако увидеть процесс они должны. Обычно инструкторы подвешивают на длинной нитке шарик к беспилотнику — чтобы его можно было сбить, не повредив сам дрон.

Один из инструкторов с позывным Грозный отметил, что резервисты разные, однако научить они смогут всех. Военный уверен, что для мужчин важно записываться и проходить подготовку.

«Они обязаны это уметь. Охранять свой дом, свою землю. С мужчинами постарше чуть проще, а молодежи приходится всё объяснять. Здесь кнопку F5, как в компьютерной игре, не нажмешь, не сохранишься. Одна ошибка — и все. И они должны быть физически развиты. Даже от одного пулемета сильная отдача, а здесь их три! Хотя на станине стоят, а все же нужно удержать», — заявил Грозный.

Обучение также прокомментировал военком Краснодарского края полковник Алексей Чугун отметил, что на срок проведения сборов резервисты обладают правами военнослужащих. Они не привлекаются для участия в СВО и выполняют задачи только на территории своего субъекта РФ. Действовать они будут в составе огневых групп для борьбы с беспилотниками.

Чугун добавил, что резервистов поставят на все виды довольствия, обеспечат экипировкой, военной техникой и вооружение. Сами сборы рассчитаны на два месяца: двухнедельная подготовка и 1,5 месяца выполнения боевых задач. На это время предприятие платит им средний заработок, а военный комиссариат компенсирует предприятию деньги, которые оно выплатило.