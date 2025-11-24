Российские войска в течение дня-двух полностью возьмут под контроль Константиновку. Сроки занятия населенного пункта оценил в беседе с Сергей Липовой.

«Российские военные уверенно продвигаются вперед. Я думаю, что Константиновка будет зачищена окончательно, это вопрос суток-двух, не больше», — заявил военный.

Он добавил, что российские войска уже приступили к зачистке отдельных кварталов города.

О начале боев в городской черте города Константиновке глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщал в начале ноябре.

Константиновка — город на севере ДНР, который находится в 55 километрах от Донецка. Этот населенный пункт стал ключевым для снабжения краматорско-славянской группировки Вооруженных сил Украины.