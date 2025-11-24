Историческая область Украины вернулась в средневековье

«Принуждение Украины» к миру через ежедневные болезненные удары по энергосистеме и военным объектам продолжается. Минувшей ночью были нанесены удары по объектам в 8 областях Украины.

© соцсети

Громко было как на самом востоке страны, так и на западе. Как сообщает канал военного обозревателя Сергея Лебедева, особое внимание было уделено Харькову.

«В Харькове жёсткая дискотека, уже 17 прилётов», - пишут комментаторы.

Известно, что ударами БПЛА была поражена подстанция «Серп и Молот».

Изрядная часть ударом пришлась по Салтовскому и Киевскому районам. По данным Лебедева, в этой части города находятся площадки, откуда регулярно ведут пуски дальнобойных ракет в направлении Белгорода. Также там «расположены несколько подразделений, запускающих БПЛА в российскую сторону».

«Известно, что по городу летало много скорых, а также работали эвакуационные вертолёты», - сообщает канал.

Помимо самого Харькова взрывы гремели в Люботине и Великом Бурлуке.

На другом конце Украины в это время в очередной раз пылал порт Измаил в Одесской области. По данным местных источников, «где-то на Балке хорошо трухануло». Затем прилетело еще 5 «Гераней». Румынская сторона даже поднимала самолет, чтобы контролировать БПЛА. Но на их территорию ничего не упало.

Традиционно «работали» по Днепропетровской области. По данным украинского Минэнерго, целью атак были энергообъекты. В результате чего по области начались внеплановые отключения электроэнергии. Больше всех досталось Павлограду, где наблюдался полный локальный выход из строя энергосистемы. Прилетело также по Шахтерскому и Васильковке.

В Черниговской области, по сообщениям газеты The Guardian, накануне был полностью разбит последний работающий энергоблок в регионе. Но минувшей ночью туда вновь прилетело. Взрывы гремели в Седневе, где находится гидроэлектростанция на реке Снов.

В Славутиче Киевской области также били по объекту энергетики. Там зафиксировано 4 удара.