Российские военные, ведя ожесточенные бои, освободили село Шахово в Донецкой народной республике. Об этом со ссылкой на военного блогера Юрия Подоляку пишут «Аргументы и факты».

По его словам, за населенный пункт долгое время шли бои, но они завершились победой российских бойцов.

«Был лобовой штурм», – отметил Подоляка, обратив внимание на то, что взятие села под контроль открывает путь в сторону Белицкого и Доброполья.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил о перестрелке под Купянском, которую по ошибке устроили две группы диверсантов Вооруженных сил Украины. В результате пятеро украинских солдат были убиты, трое ранены. По его словам, эти группы собирались устроить диверсии против российских сил в городе. Кроме того, они планировали «показательную установку украинских флагов».