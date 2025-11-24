ЕС поправил план Трампа: как европейцы видят завершение СВО

СМИ обнародовали встречный дополненный план Евросоюза по урегулированию ситуации на Украине, который был составлен в ответ на документ США. Он состоит из 28 пунктов и содержит ряд положений, касающихся вступления Украины в НАТО, выборов в стране, размещения войск Североатлантического альянса и статуса Крыма, Донецка и Луганска, сообщил Reuters. Что в него входит — в материале URA.RU.

Что входит в мирный план США

21 ноября СМИ опубликовали «тайный» план главы США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Документ состоит из 28 пунктов и, по данным источников в Белом доме, был представлен обеим сторонам для обсуждения.

В плане предлагается ряд мер, направленных на стабилизацию ситуации в регионе, включая заключение соглашения о ненападении между Россией, Украиной и Европой, ограничение численности Вооруженных сил Украины и создание механизмов для обеспечения безопасности и экономического развития.

Среди ключевых пунктов — закрепление суверенитета Украины, организация диалога между Россией и НАТО при посредничестве США, создание Фонда развития Украины для инвестиций в быстрорастущие отрасли, а также меры по восстановлению инфраструктуры и добычи полезных ископаемых. План также предусматривает создание американо-российской рабочей группы по вопросам безопасности и продление действия договоров о нераспространении и контроле над ядерным оружием. Кроме того, в документе изложены предложения по решению территориальных вопросов: признание некоторых регионов де-факто российскими и создание демилитаризованных зон.

Также планируется обмен пленными и реализация программы воссоединения семей. Прекращение огня вступит в силу после того, как обе стороны отойдут к согласованным точкам. Выполнение соглашения будет контролировать «Совет Мира» во главе с Трампом.

Какой план придумала Европа

В документе ЕС допущено вступление Украины в НАТО при условии достижения консенсуса среди членов военно-политического блока.

«Встречное предложение, подготовленное европейскими державами — Великобританией, Францией и Германией, — берет за основу план США, но затем рассматривает его по пунктам, предлагая изменения и исключения», — пишет Reuters.

Кроме того, в плане не установлены сроки для проведения выборов на Украине. И указано, что НАТО не будет размещать войска на территории Украины «в мирное время». При этом в предложениях ЕС нет пункта о признании Крыма, Донецка и Луганска де-факто российскими. Полный список пунктов плана по Reuters:

Подтверждение суверенитета Украины.

Между Россией, Украиной и НАТО будет заключено соглашение, предусматривающее полный и всеобъемлющий отказ от агрессии. Соглашение позволит устранить все разногласия, которые накопились за последние три десятилетия.

После того как мирное соглашение будет подписано, Россия и НАТО приступят к диалогу, направленному на урегулирование вопросов безопасности, создание предпосылок для снижения напряженности, обеспечение глобальной безопасности, а также расширение возможностей в сфере взаимодействия и развития экономических перспектив.

Украине будут предоставлены надежные гарантии безопасности.

В мирное время численность вооруженных сил Украины будет ограничена до 800 тысяч военнослужащих.

НАТО обязуется не размещать на территории Украины в мирное время постоянные воинские контингенты под своим командованием.

Истребители НАТО будут дислоцированы на территории Польши.

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине гарантии, которые будут аннулированы в случае агрессии Киева по отношению к РФ.

Украина сохранит возможность стать членом Европейского союза и получит временный льготный доступ к европейскому рынку в период оценки перспектив такого членства.

Предусматривается реализация комплекса мероприятий, направленных на масштабную реконструкцию Украины. В рамках данных мер планируется: учредить Фонд развития Украины и организовать сотрудничество с США.

Поэтапная реинтеграция России в мировую экономическую систему: обсуждение и согласование снятия санкций и долгосрочное соглашение с США об экономическом сотрудничестве. Кроме того России будет предложено вновь присоединиться к «Большой восьмерке».

Украина будет полностью восстановлена, а также получит финансовую компенсацию, часть которой будет покрыта за счет замороженных российских активов. В Кремле не раз отмечали, что использование российских активов — воровство.

Будет сформирована совместная рабочая группа по вопросам безопасности, в которую войдут представители США, Украины, России и ряда европейских стран. Ее задача — способствовать реализации положений соглашения и контролировать их соблюдение.

США и Россия достигнут договоренности о продлении действия международных договоров, регулирующих вопросы нераспространения ядерного оружия и контроля над ним, включая соглашение о справедливом старте.

Украина подтвердит свой статус безъядерного государства в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

Запорожская АЭС возобновит работу под контролем МАГАТЭ, при этом производимая электроэнергия будет распределяться между Россией и Украиной в равных долях.

Украина внедрит европейские стандарты в сфере религиозной толерантности и защиты прав языковых меньшинств.

В отношении территорий Украина берет на себя обязательство отказаться от военных методов возвращения оккупированных территорий. Переговорный процесс по территориальному обмену будет запущен с учетом текущей линии соприкосновения.

После утверждения территориальных договоренностей Россия и Украина обязуются не пытаться изменить их в одностороннем порядке с помощью силы. В случае нарушения данного обязательства гарантии безопасности перестанут действовать.

Украина может беспрепятственно использовать реки Днепр в коммерческих целях, также будут заключены соглашения, обеспечивающие свободное перемещение зерновых грузов через Черное море.

Для урегулирования нерешенных вопросов будет сформирован гуманитарный комитет. В его задачи войдут: осуществление обмена всех пленных и тел погибших по формуле «всех на всех», освобождение всех гражданских лиц, находящихся под арестом, и заложников.

После подписания мирного соглашения Украина приступит к организации выборов в кратчайшие сроки.

Будут разработаны и внедрены меры, призванные снизить страдания лиц, пострадавших в результате конфликта.

Меморандум обладает обязательной юридической силой. Контроль за его исполнением и обеспечение соблюдения условий возложены на Совет по вопросам мира, который будет возглавлять Дональд Трамп. В случае нарушения положений соглашения предусматривается применение штрафных санкций.

Как только все стороны достигнут консенсуса относительно меморандума, будет немедленно введено прекращение огня. Оно вступит в силу после того, как стороны отойдут к заранее оговоренным позициям для начала выполнения условий соглашения. Параметры режима прекращения огня, включая механизмы наблюдения, будут определены совместно участниками конфликта при содействии США.

Как на новый план отреагировали в России

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал новый план по Украине.

«Европейский мирный план — это не план мира, а план продолжения конфликта. Продуманный и выверенный», — отметил в своем telegram-канале Пушков.

В то же время экс-глава правительства Украины Николай Азаров заявил, что план урегулирования российско-украинского конфликта, предложенный Украиной и ее европейскими союзниками, неприемлем для Кремля. По мнению политика, такой план выгоден европейским политикам с точки зрения распределения военного бюджета, но для Украины он означает продолжение военных действий.

Азаров считает, что Европа предлагает подобный план, чтобы «распиливать» военный бюджет под предлогом «угрозы от РФ».

«Экономика Украины не способна содержать армию в 800 тысяч человек. Это значит, что Запад должен взять на себя содержание украинской армии. Я не знаю, как можно в принципе соглашаться с такими пунктами, которые по сути дела очень значительно изменяют первоначальный план», — заявил экс-премьер «Национальной службе новостей».

Он также выразил сомнение в конструктивности предложений Запада:

«Я ни одного конструктивного предложения от Запада не видел. Все предложения нацелены на то, чтобы сделать план неприемлемым для России».

Кроме того, Азаров упомянул о заявлении депутата Рады Анны Скороход, которая призвала союзников прекратить подталкивать Украину к бесконечному конфликту. Экс-премьер также выразил надежду на весомую посредническую позицию Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта и отметил, что европейские политики планируют значительные расходы на перевооружение и создание сверхмощных сил, предполагая возможный конфликт с Россией в 2027–2030 годах.