Украинский дрон навел ракету на своего оператора, это сняли на видео

Опубликовано видео уничтожения пункта управления украинскими БПЛА у села Подолы близ Купянска.

Одна из наиболее ценных целей спецоперации - гнездо беспилотчиков, - скрывалась в неприметном одноэтажном здании на территории большого агрокомплекса.

Выдал украинских операторов их собственный разведывательный дрон, прилетевший на подзарядку и попавший в поле зрения русского коптера.

Дальнейшее было делом техники: авиационной и высокоточной. Координаты цели передали летчикам, и очень скоро в пункт управления БПЛА прилетела выпущенная вертолетом ракета ЛМУР (изделие 305).

У нее есть два режима наведения. Первый попроще: выпустил-забыл, когда боеприпас летит по заданным координатам. Второй понадежнее - ракету к цели ведет и направляет оператор с вертолета. В "ручном режиме" ЛМУР может поражать цели на расстоянии до 18 километров, что значительно дальше, чем у других вертолетных ракет.

Как на таком расстоянии картинка с головки наведения ЛМУР попадает к оператору и не гасится вражеской РЭБ, знают только разработчики ракеты.

Изделие 305 - оружие не просто высокоточное, оно снайперски точное. Нередки случаи, когда пролетев полтора десятка километров, ракета, несмотря на все помехи, влетает в назначенное окно вражеской казармы.