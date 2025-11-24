Серийные образцы новейшего белорусского БТР V-2 начали поступать в войска

В 120-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду сухопутных войск вооруженных сил Республики Беларусь начали поступать серийные БТР V-2. Фотография новой техники размещена в Telegram-канале "Я-ВОЕННЫЙ.БЕЛ".

В середине мая текущего года сообщалось о завершении государственных испытаний и о том, что эта боевая машина принята на вооружение.

Хоть образец и обозначается как бронетранспортер, по мнению военных экспертов, он вполне может считаться колесной БМП.

Дело в том, что на нем установлен боевой модуль "Адунок-БМ30.2" с 30-мм пушкой 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТ и противотанковым ракетным комплексом "Конкурс-РБ", что позволяет уничтожать не только живую силу, но и легкобронированную технику, а также основные боевые танки.

Мощность двигателя - 560 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 110 км/ч, на плаву - 8 км/ч. Запас хода по топливу - 900 км. Экипаж - 3 человека, десант - 8 человек. Боевая масса достигает - 22 000 кг.