На одной из автомобильных дорог в районе Димитрова был замечен вражеский автомобиль ГАЗ-66. В открытом кузове этой старой "Шишиги", выпущенной в лучшем случае в самом начале 90-х годов, находилось несколько боевиков формирований киевского режима.

Транспортное средство не имело никакой дополнительной защиты и было обречено на уничтожение.

Поэтому, увидев приближение российского дрона-камикадзе, вэсэушники впали в панику и начали "нырять" головами вниз, высыпаясь на дорогу прямо на ходу в попытке спастись.

В результате попадания беспилотников, запущенных операторами 80-го отдельного гвардейского разведывательного батальона "Спарта" 51-й армии, транспортное средство было уничтожено. Противнику не удалось вырваться из котла под Красноармейском.