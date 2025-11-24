Настоящее чудо: исповедь бойцов ВС РФ, обманувших смерть

Бойцы российской армии регулярно сталкиваются с чудесами на фронте — они выживают тогда, когда это кажется невозможным. Как сообщает «Царьград», военные поделились своими историями, когда их мог спасти только Бог.

Часы снова пошли

Сергей Зинченко родом из Запорожья, но вырос и жил на Русском Севере. В прошлом он участвовал в боевых действиях в Карабахе, в начале 90-х. В 2014 году он отправился воевать в Донбасс и был командиром первой группы добровольцев из Санкт-Петербурга.

Зинченко участвовал в боях в Славянске, а после прорывался из окружения. После этого он два дня пробыл в Донецке, который тогда почти попал в тактическое окружение. ВСУ оставалось взять лишь Шахтерск. В эти дни ополченцам привезли два десятка флагов с образом Спаса Нерукотворного, освященных на Афоне.

«Почти никто не сомневался, что нас раздавят, ВСУ уже взяли Шахтерск — фактически пригород Донецка. Но мы его обратно у них откусали! Это было что-то немыслимое. Сделали засаду на колонну их БТР. Пацаны такое творили: бегали с бензопилой и пилили перед ними на дорогу деревья, а потом бежали обратно и валили деревья уже сзади колонны, чтобы захлопнуть капкан. Захарченко в одиночку с одним пистолетом догонял БТР, запрыгивал на него и брал в плен экипаж!», — рассказал Зинченко.

Военному достались два из тех флагов. Один он установил на свой БМП, водителем которого был, а второй хранил в сумке. Апофеозом того конфликта для него стали бои за село Кожевня. Ополченцы пять раз штурмовали его. 22 июля Сергей на своей БМП под флагом с ликом Христа принял бой с двумя танками.

«Я маневрировал, крутился, как мог. После каждого выстрела танка отсчитывал в уме секунды, которые должны были у танкистов уйти на перезарядку, и сворачивал», — рассказал Зинченко.

Один из снарядов все же попал по БМП. Машина загорелась, но экипаж выбрался. Зинченко, стрелок-радист с позывным Петрович и наводчик-оператор с позывным Лось выжили смогли спрятаться в овраге. Ночью они выползли к полю подсолнухов и стали выбираться к своим. Там Сергей чуть не нарвался на растяжку.

Когда ополченцы добрались до позиций, Петрович рассказал ему, что в момент попадания в их БМП снаряда у него остановились ручные часы ровно на 17:00. Снова они пошли лишь после того, как военные пролезли под растяжкой.

Зинченко вспомнил, что схожий случай с ним произошел в 1992 году. Тогда его тоже подбили на БМП, причем тоже в 17:00 22 июля. Он запомнил это, поскольку у одного человека в машине тоже остановились часы.

«Есть такой феномен: в момент смерти человека его механические часы останавливаются. Лично я часов никогда не ношу. Но в обоих случаях, когда меня подбивали, часы останавливались у тех, кто был рядом, и не погибал, а оставался жив. А в истории под Кожевней они у Петровича еще и пошли сразу после того, как мы чудом не подорвались на растяжке. Мой вывод: мы должны были погибнуть, но снова начали жить», — рассказал Зинченко.

Пронес крестик через все бои

Сергей является ветераном ЧВК «Вагнер» с позывным Касли. Он воевал в отряде «Амбрелла», который считался одним из самых опасных подразделений компании. Однажды он находился в закрытом госпитале ЧВК, в которые не попадают гражданские и посторонние.

«Я ночью встаю, выхожу в пустой коридор — стоит старушка: лет 300, как Баба-Яга. И так беспардонно говорит: "Сюда иди!" И вешает мне крестик на веревочке. Утром просыпаюсь, спрашиваю охранников: "Где эта бабка?" Они: "Ты че? Здесь не может быть никакой бабки"», — рассказал Касли.

История могла показаться странной, но с тех пор боец не расставался с этим крестиком. Кроме того, он стал одним из немногих выживших в своем отряде штурмовиков.

В другой ситуации Касли вместе с группой накрыл миномет — по военным прилетело 12 мин, но никто не погиб. Еще одно чудо произошло 31 декабря в госпитале-распределителе «Вагнера» в Первомайске. Около пяти часов Сергей смотрел, как из окна разгружают подарки раненым — в этот момент по госпиталю ударил HIMARS. Всех выживших экстренно эвакуировали в подвал, а после отвезли в школу. Оказалось, что к полуночи по госпиталю прилетели еще пять HIMARS.

«Иисусова молитва» как бронежилет

Командир штурмового отряда Сергей Кухарцев тоже встречался с чудом. Военный в свое время брал Попасную, Северодонецк и Соледар.

«Как-то раз мы долго сидели под огнем, высунуться не могли. И произошли подряд два таких случая. Одному из бойцов надоело сидеть, он выскочил из окопа и начал кричать в сторону позиций украинцев все, что про них думает. По нему работал АГС — гранаты поблизости падали, а ему ничего: выкричался и запрыгнул обратно в окоп», — рассказал военный.

Кухарцев отметил, что другой боец во время обстрела в траншее обложился всем, чем мог, и даже дополнительным бронежилетом. Однако это его не спасло: крошечный осколок мины попал ему в лоб, хотя такого случиться не должно. Военный был в шлеме, а сами осколки должны были после взрыва разлетаться вверх — один из них по какой-то причине пошел вниз.

Сам случай странный, учитывая, что за все время боев отряд Сергея почти из 100 человек потерял убитыми лишь пятерых, а ранеными — 18. Все остальные остались целыми и невредимыми. В самого Кухарцева однажды тоже попал осколок мины, но лишь прожег куртку. Кроме того, в другой раз он споткнулся и упал — в этот момент над его головой пролетел кассетный снаряд.

Военный священник Петр Репин отмечает, что многие на фронте приходят к вере опытным путем. Командир одного из батальонов поставил перед отцом Петром задачу научить бойцов правильно обращаться к Богу, поскольку на войне нередко возникают ситуации, когда человек остается со смертельной опасностью один на один.

Сам комбат, организовавший подобную подготовку, тоже прошел через такую историю. Еще до спецоперации он совершил серьезный проступок и ему грозил расстрел. В этой ситуации он обратился к Богу и услышал: «Иди». Тогда военный в одиночку отправился по вражеским тылам в рейд.

«Он два дня рейдировал, долго был без воды и, наконец, обнаружил замаскированный опорный пункт противника. В одиночку пошел его штурмовать. И вернулся из этой разведки Героем ДНР», — рассказал отец Петр.

Другой военный, дроновод Владимир Самородов, не раз ездил на СВО. Там он постоянно повторял про себя «Иисусову молитву». Он неоднократно убеждался, что она помогает: однажды их «Буханку» в 5 км от линии боевого соприкосновения. Водитель погиб, а его сосед справа ослеп на оба глаза.

По случайности за неделю до этого Владимир попросил одного из своих товарищей потренироваться езде на этом самом авто. В результате бойцы смогли выбраться из-под обстрела, петляя, разгоняясь и тормозя. Владимир видит силу молитвы и в этом. Сам он в пункте дислокации оборудовал молельную комнату, в котором все подразделение вычитывало утренние и вечерние молитвенные правила. Все бойцы пережили бои.