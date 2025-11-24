Подразделения группировки российских войск «Центр» полностью освободили микрорайоны Горняк и Шахтерский в Красноармейске (украинское название – Покровск) в ДНР, сообщает Минобороны РФ.

В операции участвовали штурмовые группы 2-й армии, поделились подробностями в российском военном ведомстве.

Там отметили, что штурмовые группы 2-й армии полностью освободили микрорайоны Горняк и Шахтерский.

До этого глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что группировка вооруженных сил Украины зажата в котле и несет серьезные потери в Красноармейске. По его словам, ВС РФ купировали попытку ВСУ прорваться на севере населенного пункта.