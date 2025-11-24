Армия России прорвалась в Гуляйполе
Отряды группировки "Восток" зашли на окраины Гуляйполя и начали штурм жилых кварталов.
Русские войска наступают на город с востока и северо-востока, от сел Высокое и Затишье. Значительная часть территории перешла в "серую зону", пишет военный эксперт Борис Рожин.
Севернее передовые подразделения ВС РФ перерезали трассу Т-04-01, соединяющую город с Покровским и наступают вдоль нее в Днепропетровскую область.
"По факту, началось освобождение Гуляйполя", - сообщил военный блогер Тимофей Ермаков.
В пятницу о возросшем давлении на украинскую оборону на этом участке рассказало Минобороны РФ.
Группировка "Восток" идет широким фронтом, где-то продвижение составило более 10 километров, добавил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.