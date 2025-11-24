Вооруженные силы (ВС) России заняли село Затишье в Запорожской области. Оттеснить армию Украины из населенного пункт удалось бойцам подразделения группировки войск «Восток». Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

© Минобороны РФ

По словам представителей ведомства, российские военнослужащие также взяли под контроль микрорайоны Горняк и Шахтерский в Красноармейске Донецкой Народной Республики.

— Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Затишье, — передает официальный Telegram-канал министерства.

Солдаты российской армии сумели прорвать оборону украинских военнослужащих и заняли позиции в селах Выемка и Ивано-Дарьевка, после чего вошли в южную часть Северска — важного города Донецкой Народной Республики.

Воздушно-космические силы России ранее нанесли удар с помощью ФАБ-500 по пункту временного размещения Вооруженных сил Украины в городе Родинское в Донбассе.

21 ноября Минобороны подтвердило освобождение Купянска в Харьковской области. Позже оборонное ведомство опубликовало видео из освобожденного города.

Ранее подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области от присутствия украинских формирований.