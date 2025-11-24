Российские войска нанесли массированный удар дронами по Харькову

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар дронами по Харькову и Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Беспилотники атаковали Шевенковский и Салтовский районы Харькова. Были слышны взрывы и в других районах», — рассказал каналу местный житель.

Канал добавил, что целями ВС России стали объекты инфраструктуры и военного производства Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также сообщается, что в Харьковской области были атакованы объекты в Чугуеве, Изюме и Богодухове.

Ранее стало известно, что командование ВСУ экстренно перебросило подкрепления для обороны Волчанска. Отмечается, что к попытке удержать украинские позиции привлечены силы 225-го отдельного штурмового полка и 48-го отдельного разведывательного батальона ВСУ.