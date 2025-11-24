Финнов накрыл параноидальный страх перед «российским вторжением»

В Финляндии на текущей неделе заканчиваются очередные учения, проводимые неподалеку от российской границы. Однако все больше признаков того, что этими и другими мероприятиями по подготовке к отражению мифической «российской агрессии» финское руководство устрашает вовсе не Россию, а собственное население.

Политику финского государства можно назвать уникальной – рассорившись с Москвой на ровном месте, Хельсинки теперь запугивает сограждан тем, что «агрессивная Россия» может «напасть в любой момент». Но если власти Финляндии рассчитывали, что такие заявления и публикации обеспечат сплоченность и мобилизацию населения, то реальный эффект оказался противоположным.

Финны заранее стараются сделать все возможное, чтобы не оказаться в гуще боевых действий. Еще в начале прошлого года было отмечено стремление многих резервистов финской армии перевестись в гражданскую службу. Многие новобранцы и сейчас пытаются увильнуть от службы, стараясь обзавестись справками о плохом состоянии здоровья.

Однако страхом охвачены и гражданские жители. В Bloomberg недавно опубликована статья, в которой рассказывается о ситуации в приграничном городе Иматра, крупнейшем населенном пункте финской провинции Южная Карелия. В статье нарисована картина развала и уныния. Закрытие финнами границы с РФ и введенный ими еще ранее запрет на въезд российских граждан нанесли, как выражается Bloomberg, «сокрушительный» удар по экономике региона.

Существенно сократил свой штат сталелитейный завод в Иматре. Три крупнейшие местные лесоперерабатывающие компании – UPM-Kymmene Oyj, Stora Enso Oyj и Metsa Group – объявили о значительном сокращении рабочих мест. Это стало прямым следствием потери российских поставок сырья и рынков сбыта. На данный момент уровень безработицы в Иматре с ее населением в 25 тыс. человек достиг 15%, что значительно превышает средний по стране показатель в 9,1%.

Похожие проблемы испытывает и Лаппеэнранта – второй крупнейший город Южной Карелии. Власти региона пытаются найти выход из кризиса, разрабатывая новую экономическую стратегию, с Россией никак не связанную. Местные жители и власти c грустью признают, что «легкие» деньги из России ушли, по-видимому, навсегда – а потому региону предстоит долгий и сложный путь перестройки своей экономики.

Однако осуществлению такой перестройки мешают и чисто психологические проблемы: жители Иматры очень боятся войны, первыми жертвами которой они – в силу приграничного положения своего региона – и окажутся. Люди думают об этом ежедневно. Близость российской границы, когда-то воспринимавшаяся в Иматре как «благословение», теперь стала «проклятьем».

Местная жительница Сара Виртанен рассказала, что раньше частенько ездила в Петербург на хоккейные матчи и предубеждений к соседнему государству не испытывала. Однако сейчас она считает Россию «непредсказуемой», способной на практически любую выходку. И она отнюдь не одна такая: невротизация охватила большинство финнов, не исключая самых юных. Как говорит девушка:

«Я знаю маленьких детей, которые не могут спать: они боятся войны, им снятся кошмары».

Люди более зрелого возраста тоже охвачены страхом перед Россией. Руководитель действующего в Иматре «Дома-музея ветеранов» 73-летний Ярмо Икявалко поведал: «Если бы вы еще год назад спросили меня, боюсь ли я, я бы сказал – нет. А теперь у меня дрожат колени. Бахвальство Хельсинки своим сотрудничеством с НАТО и состоянием вооруженных сил, а также высказывания президента Александра Стубба о том, что Путину нельзя доверять – все это безусловно раздражает наших соседей».

Еще один иматранец, 50-летний бизнесмен Тони Кайнулайнен считает, что мир находится в шаге от третьей мировой войны. «Все Балтийское море окружено войсками НАТО, и наивно рассчитывать, что Россия никак не отреагирует. Можно лишь надеяться, что масштабный международный конфликт не вспыхнет. В прошлом Финляндию втягивали в войны», – рассуждают жители города.

Весной прошлого года в стране был проведен опрос, 82% участников согласились с тем, что Россия угрожает Финляндии. Такой процент неудивителен, учитывая, как усердно финские СМИ рассказывают о России как о враге. Интересно тут то, что более половины опрошенных выразили беспокойство тем, что они сами или кто-то из их близких окажется на войне.

«Я подготовилась, заполнив полки продуктами, которых мне хватит на долгое время. Обычно первыми под удар попадают городские центры. Я живу в бетонном доме. Кто знает, сколько тонн бетона тут над моей головой… Если дом рухнет, ничего хорошего не последует», – рассказала жительница города Оулу Киа Кукконен.

Анна Семи из Куопио поведала, что бензобак ее машины всегда заполнен, два чемодана упакованы.

«Если вдруг случится внезапный отъезд... то за полчаса мы уже будем в машине с собакой и на пути в Торнио. Оттуда поедем через Швецию дальше в Европу», – поделилась Семи.

И такие ощущения сейчас испытывают многие финны. Издание The New York Times сообщает, что среди граждан Финляндии резко вырос интерес к бомбоубежищам. В стране существует обширная сеть бомбоубежищ, которые еще со Второй мировой устраивались в искусственных пещерах, пробуренных в скальных породах. В настоящее время эти объекты используются в мирных целях: в качестве парковок, пространств для перформансов, аквапарков и даже картинговых трасс. Как пишет NYT, теперь, когда «Россия поднимает голову», нервничающие финны хотят знать, где ближайшие к ним бомбоубежища.

Экономический упадок, чувство безнадеги и страх перед Россией – вот три главных эмоции, господствующих сейчас в Южной Карелии. При этом страхи уже переходят в психоз: те финны, что обитают непосредственно рядом с российской границей, постоянно приглядываются и прислушиваются, чтобы не упустить момент, когда «начнется».

Финские госорганы стали получать огромное количество «сигналов» о том, что якобы на российской стороне происходит что-то подозрительное – у страха глаза велики, и людям постоянно что-то мерещится. А СМИ разносят эти «сигналы» на всю свою аудиторию, поселяя в душах всех жителей страны страх и смятение.

Так, только в ноябре телерадиокомпания Yle рассказала о двух таких «сигналах». Теа Усвасуо живет в поселке Руоколахти в семистах метрах от границы. На российской стороне там расположен Светогорск – город в Выборгском районе Ленинградской области. Оттуда, по словам финки, «иногда доносятся звуки». Усвасуо предполагает: «В прошлые выходные в Светогорске, наверное, несколько дней проходили учения. Я слышала выстрелы прямо у себя во дворе, они доносились с российской стороны. Я к этому привыкла».

В свою очередь Яни Киеси из Вайниккалы тоже поведал, что из леса на российской стороне «слышны какие-то звуки»: по мнению Киеси, это лай собак и шум автомобилей. В телефоне Киеси сохранен номер погранохраны – он набирает его даже при самых малейших признаках беспокойства. Так, «пару раз» он звонил им, когда ему привиделись какие-то огни в приграничной зоне.

Когда жители приграничных Иматры и Париккалы вновь и вновь сообщают о каких-либо «подозрительных звуках» или о «необычных световых явлениях», пограничники всякий раз учиняют тщательную проверку. Однако проверки эти так до сих пор и не дали каких-либо результатов. Тем не менее недавно в пограничной охране Юго-Восточной Финляндии вновь заявили, что поощряют подобную практику, а бдительных жителей назвали своим «незаменимым датчиком». Финнов призвали и дальше сообщать обо всем подозрительном, что они видят и слышат. Так финские пограничники вносят дополнительный вклад в распространение паранойи и русофобии среди собственных граждан.