Ключевой узел сопротивления противника на донецком направлении оказался под угрозой полного окружения.

Российские военные не только успешно теснят украинские формирования в самом Красноармейске, но и открывают новый фронт давления на этом участке. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, подразделения ВС РФ готовятся к наступлению с дополнительного направления. Эта маневр призван ускорить освобождение всей красноармейско-дмитровской агломерации.

«Есть факты того, что наше подразделение еще с одного направления выстраивают, наверное, атакующую составляющую для того, чтобы еще более быстро разрешить ситуацию в красноармейско-дмитровской агломерации», — заявил Пушилин.

Ранее глава ДНР уже обращал внимание на критическую ситуацию для противника в этом регионе. Он заявлял, что контроль над более чем 75% территории Красноармейска уже перешел к российским силам. По его оценкам, положение ВСУ здесь продолжает планомерно ухудшаться.