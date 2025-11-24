Румыния подняла в воздух четыре истребителя по тревоге в ночь на 24 ноября для наблюдения за воздушной обстановкой на украинской границе. Об этом заявили в Министерстве национальной обороны Румынии, заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Система радиолокационного контроля обнаружила воздушные цели по направлению [украинского города] Измаил, и два самолета Eurofighter Typhoon германских союзников из состава усиленной боевой службы воздушной полиции [НАТО] были подняты в воздух для наблюдения за воздушной обстановкой», — говорится в заявлении.

Уточняется, что также в 01:45 по местному времени после обнаружения воздушных целей в 30 километрах севернее острова Змеиный еще два самолета F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии получили приказ на взлет. При этом проникновение воздушных объектов на территорию Румынии зафиксировано не было.

