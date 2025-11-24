ВСУ нанесли массированный удар по одному из округов в Запорожской области

ВСУ нанесли массированный удар по Каменско-Днепровскому округу в Запорожской области, повреждена ЛЭП, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

По его информации, за прошедшие сутки зафиксировано минимум 12 ударов со стороны вооруженных сил Украины по Каменско-Днепровскому округу. В результате атаки повреждена линия электропередачи, поделился подробностями губернатор.

По словам Балицкого, без электроснабжения находятся более 5000 абонентов села Водяное.

Энергетики работают в усиленном режиме, но работы усложняются опасностью повторных ударов, отметил он.