ВСУ нанесли массированный удар по одному из округов в Запорожской области
ВСУ нанесли массированный удар по Каменско-Днепровскому округу в Запорожской области, повреждена ЛЭП, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий.
По его информации, за прошедшие сутки зафиксировано минимум 12 ударов со стороны вооруженных сил Украины по Каменско-Днепровскому округу. В результате атаки повреждена линия электропередачи, поделился подробностями губернатор.
По словам Балицкого, без электроснабжения находятся более 5000 абонентов села Водяное.
Энергетики работают в усиленном режиме, но работы усложняются опасностью повторных ударов, отметил он.