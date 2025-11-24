В Купянске-Узловом одна из групп украинских войск из-за отсутствия связи перестреляла своих сослуживцев, погибли три человека. Раненым помощь не оказывалась, сообщает Shot.

По словам российских бойцов, сам город ВСУ полностью оставили, а отдельные ДРГ пытаются создать фейковый контент, чтобы опровергнуть поражение своей армии.

В поселке продолжаются точечные удары российских войск по скоплениям противника. Минувшей ночью РСЗО ВС РФ нанесли удары по фабрике «Артан-Калор», где ранее делали елочные игрушки, а сейчас устроен склад боекомплектов ВСУ.

По информации источников, только за минувшие выходные в Купянске-Узловом было уничтожено около 70 украинских военнослужащих, продолжается массированное применение РСЗО «Град» по позициям противника, передает Telegram-канал.

Ранее стало известно, что на Купянском направлении эвакуационные группы Вооруженных сил Украины оставляют раненых сослуживцев под ударом российских БПЛА.

Пленный солдат ВСУ Александр Сидельник рассказал, что украинские военнослужащие не знали, что находятся в окружении в Красноармейске. Он отметил, что их использовали «как пушечное мясо». Однако после того, как боец сдался в плен, он был удивлен, что ВС РФ относились к нему по-человечески.