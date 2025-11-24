Попытка покушения на секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу сигнализирует об усилении диверсионной активности Киева. Как сообщает «Царьград», «призвать» заказчиков к ответу за эти действия может российское Минобороны.

Напомним, что на прошлой неделе ФСБ предотвратила теракт, который готовили украинские спецслужбы на Троекуровском кладбище в Москве. Потенциальной жертвой террористов оказался Шойгу — покушение планировали совершить, когда секретарь должен был навестить могилы родственников.

Как отмечает политтехнолог Рамиль Харисов, подобный шаг со стороны Киева является «явной точечной операцией спецслужб». На киевский след указывает переписка задержанных с куратором и признание участников.

«Мишень выбрана не случайно. Шойгу, как секретарь Совета безопасности, координирует оборонно-промышленный комплекс и развитие стратегических направлений специальной военной операции», — сказал Харисов.

Он добавил, что связь Шойгу с армией, в том числе как экс-министра обороны РФ, делает его символичной целью для Украины. Политтехнолог уверен, что ответ России «Минобороны придумает само», однако должно быть проведено полноценное следственное производство с открытым указанием на причастность Киева и западных спецслужб.

В рамках следствия были задержаны трое подозреваемых — двое граждан России и мигрант из Средней Азии. Кроме того, в организации покушения принимал участие Джалолиддин Шамсов, который проживает в Киеве и находится в России в розыске за незаконный оборот оружия и убийство. Харисов считает, что еще одним важным аспектом ситуации является вопрос с мигрантами.

«Киев целенаправленно вербует выходцев из Центральной Азии как исполнителей диверсий. Они экономически мотивированы, уязвимы к давлению, не связаны с Россией идеологически. Отсюда вытекают новые законы о контроле миграции, цифровой идентификации и геолокации. Однако контроль должен быть точечным», — заявил эксперт.

Политтехнолог добавил, что при покушении на известного человека Киев работает на шоу, выбирая потенциальной жертвой «медийную фигуру», чтобы создать общественный резонанс.

«И вертикальное устранение символических фигур с использованием уязвимых категорий — новая тактика Киева. И спасибо нашим спецслужбам, которые не позволяют им достигать своих целей», — уверен эксперт.

Телеканал добавил, что ответ на попытку покушения должен быть не только жестким, но и комплексным. В частности, нельзя допустить покрытия виновных диаспорами, следует ужесточить миграционную политику и контроль над мигрантами, а Минобороны должно сделать все, чтобы заказчики понесли заслуженное наказание.