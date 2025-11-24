Военнослужащие ВС РФ рассказали «Известиям», что расчеты реактивной системы залпового огня «Град» круглосуточно находятся на оперативном дежурстве под Красноармейском. Военные заявили, что «Грады» мешают ВСУ стягивать силы за Красноармейском.

Красноармейск долгое время был ключевым железнодорожным и автомобильным узлом для ВСУ в Донбассе. Недавно британские аналитики сообщили, что российские войска контролируют все пути снабжения в этом районе и создали «зону поражения» с помощью беспилотников.

В ноябре российские военкоры сообщили об окружении города. Глава ДНР Денис Пушилин заявил 24 ноября, что большая часть Красноармейска находится под контролем российских сил. Он подчеркнул, что группировка ВСУ зажата в котле и несет серьезные потери.

Командир ракетно-огневого взвода ВС РФ Алексей Савельев заявил, что расчеты «Града» дежурят круглосуточно и готовы выехать «буквально за пару минут» при поступлении команды.

«Выезжаем, работаем. При попытках деблокады, либо подвоза, либо отхода войск противника оказываем огневое воздействие, поражаем. Нас с неба могут корректировать беспилотники», - рассказал Савельев.

После нанесения ударов «Грады» выдвигается обратно в укрытие. Артиллеристы постоянно находятся на связи с подразделениями войск и оказывают им помощь, подчеркнули «Известия».