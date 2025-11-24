СМИ: Российские дроны-камикадзе "Ланцет" стали смертоноснее, чем когда-либо

Новые усовершенствования удвоили продолжительность полета российских "Ланцетов", существенно увеличив их дальность, сообщает The National Interest.

Еще в преддверии Dubai Airshow 2025 стало известно о выпуске улучшенных вариантов "Ланцета", каждая из которых обладает вдвое большей продолжительностью полета по сравнению с базовыми моделями. При этом, отмечает издание, за последние несколько лет производство этих смертоносных БПЛА, доказавших свою эффективность в ходе СВО, значительно увеличилось.

"Новые модификации с увеличенной дальностью и продолжительностью полета сделают "Ланцет" еще более смертоносной угрозой", - пишет MWM.

Как недорогое решение, особенно по сравнению с управляемыми ракетами и пилотируемыми самолетами, "Ланцет" представляет наибольшую опасность в качестве средства усиления боевой мощи, подводит итог издание.