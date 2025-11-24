Военные США предупредили Киев о скорой потере Донбасса

Украина может в скором времени потерять всю территорию Донбасса. Об этом американские военные предупредили Киев, передает «РБК-Украина».

«[Американские военные] считают, что следующие месяцы для нас будут критическими и что через 12 месяцев мы все равно потеряем [территорию ДНР]», — передает издание слова своего источника.

По мнению военных США, ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, а при сокращении военной помощи потеря Донбасса Украиной может произойти еще быстрее.

Ранее стало известно, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп должны обсудить на встрече вопросы мирного плана, которые касаются территорий и вступления республики в НАТО.