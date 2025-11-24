Вооруженные силы Украины бросают технику и раненых, отступая из центра Константиновки, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его информации, есть факты, когда противник в центре Константиновки бросает технику, отступая, бросает раненых, поделился подробностями он.

По словам Пушилина, Вооруженные силы России в Константиновке улучшили позиции с юго-востока и с юга.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил главе российского государства Владимиру Путину об освобождении города Купянска в Харьковской области. Кроме того, российские войска контролируют более 80 процентов Волчанска в Харьковской области, сообщил генерал.