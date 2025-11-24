Для скорейшей и максимально эффективной ликвидации группировки ВСУ, блокированной в Красноармейске и Димитрове, армия России нанесла в этом районе удар с нового направления. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Для освобождения красноармейско-димитровкой агломерации ВС РФ стали работать с еще одного направления", - передает слова чиновника ТАСС.

В укрепрайоне на юго-западе ДНР блокирована по меньшей мере тысяча украинских военных. ВСУ предприняли несколько попыток прорывать кольцо окружения снаружи, получили жесткий отпор и оставили товарищей умирать.

Окруженные боевики малыми группами сдаются в плен или гибнут под ударами тяжелых авиабомб. Несколько дней назад российские военные записали видео в очищенном от противника районе Красноармейска.

В подвалах Димитрова остается порядка двух тысяч гражданских. Штурмовики ВС РФ помогают им выйти в безопасные районы.