ВС РФ пошли в наступление на новом участке
Для скорейшей и максимально эффективной ликвидации группировки ВСУ, блокированной в Красноармейске и Димитрове, армия России нанесла в этом районе удар с нового направления. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В укрепрайоне на юго-западе ДНР блокирована по меньшей мере тысяча украинских военных. ВСУ предприняли несколько попыток прорывать кольцо окружения снаружи, получили жесткий отпор и оставили товарищей умирать.
Окруженные боевики малыми группами сдаются в плен или гибнут под ударами тяжелых авиабомб. Несколько дней назад российские военные записали видео в очищенном от противника районе Красноармейска.
В подвалах Димитрова остается порядка двух тысяч гражданских. Штурмовики ВС РФ помогают им выйти в безопасные районы.