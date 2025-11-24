ВС РФ продолжают стремительный рывок на двух участках фронта, ежедневно освобождая населенные пункты. Как сообщает «Царьград», у противника тем временем случился новый «антикриз», который легко опровергается российскими военкорами.

Непредсказуемый марш-бросок

Согласно оперативным сведениям, в Гуляйполе начались штурмовые мероприятия с северо-востока и юго-востока. По информации военкора Тимофея Ермакова, ВС РФ также прорываются сквозь опорные пункты с юга от Дорожнянки.

«По факту активная фаза Гуляйпольской освободительной операции началась», — пишет он.

Штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» совершили рывок на север и на запад, выбив украинские подразделения из населенных пунктов Тихое и Отрадное. Тихое расположено в 10 км к востоку от Покровского — военкор Александр Коц отмечает, что взятие последнего сильно ударит по логистике ВСУ на востоке Днепропетровской области. Отрадное также открывает дальнейший путь на Покровское.

На северском направлении после марш-броска и взятия под контроль мощнейшего укрепрайона ВСУ российские подразделения освободили Петровское в Бахмутском районе. Оно находится в 12 км к северу от Артемовска и в 14 км к юго-западу от Северска.

«Если посмотреть на карту, сразу становится понятной задумка нашего командования на Северском участке фронта. Северск здесь не цель, а отправная точка при движении на Славянск-Краматорск», — заявил военный блогер Юрий Подоляка.

Украинский канал «Легитимный» констатирует, что оборона Северска и Новопавловки, как и вся линия на запорожском направлении, сыпется. Вскоре возможен крах обороны на северо-востоке Харьковской области.

«Вывод: изменить ситуацию уже невозможно, возможно только затормозить падение и отступление, что все равно только отсрочит неизбежное — одномоментный обвал всей линии обороны в какой-то момент, когда запас прочности будет обнулен», — заявил инсайдер.

Морпехи ВСУ питаются крысами

По информации telegram-канала Mash, ВСУ уже четвертые сутки не ведут пехотные атаки на Ровное, которое находится в окружении. Для ВС РФ это открыло еще одно направление в Димитров (украинское название — Мирноград).

На севере Красноармейска (украинское название — Покровск) осталось освободить одну улицу. Вырвавшиеся из окружение жалуются на отсутствие обороны. В Димитрове на гарнизоны ВСУ раз в сутки прилетает ФАБ-3000 — выжившим предложили сдаться, а шансов выбраться почти нет. В котле остались не менее 1000 боевиков ВСУ, которым киевское командование не дает приказа об отступлении. В результате им приходится сдаваться.

«Элитные морпехи ВСУ сдались в плен ВС России под Покровском. Они несколько дней питались крысами, так как закончились натовские сухпайки. А когда из рациона исчезли хвостатые — подняли руки вверх», — пишет канал.

По информации канала Condottiero, в ночь на 22 ноября в районе Красноармейска и Димитрова сдались в плен солдаты 38-й и 151-й бригад ВСУ. Рано утром запросили коридор на выход еще несколько подразделений противника. Кроме того, подтверждаются успехи на славянском направлении.

Безумный «антикриз» и казнь палача

Противник тем временем пытается успокоить собственное медиаполе фейками. 7-я штурмовая бригада ВСУ заявила, что украинские бойцы «зачистили центр Покровска», а в качестве доказательства опубликовали видео с дрона, который пролетает над разрушенным частным сектором и бьет в одну из построек. Российские военкоры оперативно опровергли вбросы.

На красноармейском направлении ликвидировали палача ВСУ — военную из подразделения «Омега» Марину Воронцову. Украинцы пытались представить все как удар по врачам и госпиталю, однако позднее признались, что речь шла о пункте временной дислокации «элитного» украинского спецназа, устраивающего казни.

По данным канала «На самом деле в Херсоне», мобилизационный кризис на Украине приводит к увеличению числа женщин на фронте из-за критических потерь ВСУ и нехватки мужчин. В 71-й бригаде они уже участвуют в штурмовых группах. Число женщин в ВСУ выросло в 35 раз, до 70 тысяч, а власти призывают украинок служить и закупают для них военную форму.

России выгоден отказ Украины

Западные СМИ стали аккуратно «прогревать» тему о том, что США якобы могут передать Украине крылатые ракеты Tomahawk в качестве альтернативы размещению европейских войск после возможного «мирного урегулирования». Как отмечает «Военная хроника», если это случится, то смысл переговоров обнулится.

Евролидеры тем временем выпустили совместное заявление, где указали, что план США содержит важные элементы и является основой, которая потребует дополнительной работы. Главные «претензии» — ограничение на численность и снабжение украинской армии, отказ Киеву во вступлении в НАТО, а также вывод войск ВСУ из Донбасса. «Легитимный» пишет, что таким образом ЕС и его союзники хотят затянуть «торги».

«Вся шумиха глобалистов вокруг мирного плана Трампа нужна только для одного — затянуть процесс. Уйти в детали, обсуждения, переписывать сотню раз договор», — заявил автор канала.

Также «Легитимный» пишет, что Владимир Зеленский поставил условие глобалистам: финансирование Киева на 12-18 млрд долларов в декабре, а также принятие плана поддержки Украины на 2026 год на сумму не менее 65 млрд долларов. В таком случае он готов игнорировать Вашингтон и ввести жесткую мобилизацию на Украине. России же затягивание конфликта стало выгодно — не исключено, что в один момент фронт рухнет и прежние условия будут не актуальны.