"Жесткая дискотека": в Харькове гремят взрывы

В Харькове гремят взрывы. Наблюдатели сообщают о 8-9 прилетах в Салтовский и Киевский районы города. Всего насчитали 17 попаданий, в городе, по словам местных жителей, "жесткая дискотека", сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Подпольщики передают, что после ударов ВС России по городу носится множество машин скорой помощи. Кроме того, работают эвакуационные вертолеты.

Лебедев поясняет, что Салтовский и Киевский районы расположены в северной части Харькова, там проходит дорога на Волчанск. Много парковых зон и охраняемых пансионатов. По данным подполья, здесь расположены подразделения, которые регулярно запускают дальнобойные ракеты и беспилотники в сторону российской границы, в частности – в сторону Белгорода.