Командир штурмовиков ВС РФ с позывным «Миссионер» заявил, что ВСУ продолжают применять разные типы запрещенных противопехотных мин и мин-ловушек. Об этом военный рассказал РИА Новости.

Командир российских штурмовиков рассказал, что в 2025 году ВСУ стали использовать больше дистанционных мин, настроенных на магнитный резонанс. Также украинские силы устанавливают множество различных саперных ловушек.

«Поэтому в сравнении с прошлым годом очень возросла именно эта минная, заградительная опасность», - подчеркнул «Миссионер».

Военный заявил, что ВСУ полностью игнорируют международные конвенции о запрещенных боеприпасах и запрещенных способах ведения боевых действий.

«Противник у нас вообще ничем не гнушается», - заключил он.

В 2024 году Джо Байден, занимавший пост президента США, одобрил поставки противопехотных мин Украине. Sky News сообщал, что использование таких мин запрещено более чем в 150 странах - некоторые из этих боеприпасов могут представлять опасность в течение десятилетий после установки.