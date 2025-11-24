Пушилин рассказал о попытке ВСУ прорваться на севере Красноармейска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорваться в северной части Красноармейска. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Есть попытки [ВСУ] прорваться в северной части города, что было купировано нашими подразделениями», — рассказал чиновник.

По его словам, подразделения украинских войск зажаты в котле и несут значительные потери.

Ранее Пушилин рассказал о городских боях в Красноармейске и Димитрове. По его словам, в некоторых местах происходят чуть ли не штыковые стычки, «все настолько накалено».