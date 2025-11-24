FPV-дрон "Бумеранг" способен заменить до десяти обычных беспилотников

Российские подразделения активно используют FPV-дрон "Бумеранг" на красноармейском направлении, и его возможности позволяют значительно сокращать расход беспилотников на поле боя. Об этом рассказал ТАСС военнослужащий с позывным Гуантанамо, отметив, что аппарат применяется не только как дрон-камикадзе, но также в роли разведчика, минера и ударного средства.

По его словам, многофункциональность "Бумеранга" позволяет поражать живую силу и бронетехнику противника, выполнять разминирование, корректировать огонь и обеспечивать подразделения информацией о противнике. Он подчеркнул, что дрон способен заменить собой сразу несколько обычных FPV-аппаратов: вместо десяти запусков достаточно одного, что снижает нагрузку на логистику и производство.

"Вместо 10 потраченных дронов я использую только один", - заявил военнослужащий, добавив, что ключевым преимуществом платформы является встроенная система автоматического удержания цели.

Благодаря ей аппарат способен достигнуть объекта даже при глушении видеосигнала и каналов управления средствами радиоэлектронной борьбы.

Военный сообщил, что "Бумеранг" может выполнять десятки вылетов, сбрасывать мины на логистические маршруты противника, доставлять грузы на передовые позиции и участвовать в отражении атак бронетехники, которая не доезжает до российских укреплений. Грузоподъемность 10-дюймовой версии дрона достигает 4 кг, что позволяет оснащать его широким спектром боеприпасов.

Использование "Бумеранга" отражает тенденцию к перехоу от одноразовых FPV-дронов к многоразовым платформам с модульной архитектурой и интеллектуальными системами наведения. Возможность выполнять десятки миссий на одном аппарате существенно снижает стоимость поражения цели и повышает устойчивость подразделений к радиоэлектронной борьбе.