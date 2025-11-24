В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в ДНР, а также в Запорожской и Харьковской областях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру понедельника, 24 ноября.

Удар «Урагана»

Российская реактивная система залпового огня «Ураган» уничтожила пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Также были ликвидированы пункты временной дислокации ВСУ в одном из населенных пунктов южнее города Запорожье.

Операция в Харьковской области

Операторы российских FPV-дронов уничтожили боевую машину пехоты ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Российские военные обнаружили украинскую БМП-2, когда она направлялась на боевую позицию. После анализа разведданных по боевой машине пехоты был нанесен удар.

Операция под Купянском

Операторы FPV-дронов ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ на купянском направлении, сообщили в Минобороны России. Военные подчеркнули, что российские войска продолжают ликвидировать украинские силы, окруженные на левом берегу реки Оскол в Харьковской области.

Ликвидация ВСУ у Алексеевки

Источник РИА Новости в российских силовых структурах заявил, что ВС РФ ликвидировали половину штурмовой группы ВСУ в районе Алексеевки в Сумской области. По словам собеседника агентства, штурмовая группа входила в состав 71-й егерской бригады ВСУ.

Ошибка ВСУ под Купянском

Источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил, что две группы диверсантов ВСУ по ошибке устроили перестрелку под Купянском, пытаясь проникнуть на территорию города. Пятеро украинских солдат были убиты, трое ранены.

Собеседник ТАСС заявил, что эти группы планировали устроить диверсии против российских сил на одном из участков города. Кроме того, они планировали «показательную установку украинских флагов».

Обстановка в районе Красноармейска

Танки Т-80БВМ уничтожили опорный пункт и ликвидировали живую силу ВСУ под Красноармейском, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Военные подчеркнули, что эта операция обеспечила дальнейшее продвижение российских сил.

Наведение танка на цель и выстрелы были выполнены с дистанции более чем в десять километров с использованием 125-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов, отметили в Минобороны.

Освобождение Одесской области: ВС РФ нанесли мощный удар по ВСУ

Потери ВСУ за неделю

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал ТАСС, что за неделю ВСУ потеряли около 3,9 тысячи солдат и наемников убитыми и ранеными. По его данным, наибольшие потери ВСУ понесли на купянском, боровском и краснолиманском направлениях.