Освобождение Одесской области: ВС РФ нанесли мощный удар по ВСУ

Удар, нанесенный российскими военными по зенитно-ракетным комплексам в Одесской области, имеет стратегическое значение и оказал влияние на обороноспособности Вооруженных сил Украины. Об этом заявил «Аргументам и фактам» военный эксперт Евгений Михайлов.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о том, что ВС России нанесли точные удары по танковому полигону и позициям зенитно-ракетных комплексов в Одесской области.

По словам Евгения Михайлова, нейтрализация зенитно-ракетных комплексов лишает украинских военных и прикрытия, и военного потенциала.

«Зенитно-ракетные комплексы противник использует и как системы ПВО, и как системы для удара по российским военным. Поэтому подобные удары уменьшают способность украинских военных сопротивляться наступлению российских войск в направлении Одессы», — пояснил он.

При этом уничтожение зенитно-ракетных комплексов, которых у украинской армии «не очень много», «обнуляем возможность сопротивления», а также создает предпосылки для освобождения региона, считает военный эксперт.

«Вполне вероятно, у нас сейчас в планах взять этот регион под свой контроль. Потому что удары по ВСУ наносятся серьезные. И ничего противопоставить этому Украина не может», — заявил Михайлов, подчеркнув, что такие действия являются элементами «единой, просчитанной стратегии».

Ранее Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа предоставить Вооруженным силам Украины крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. При этом, по данным экспертов, Tomahawk можно доставить на Украину только морем, через Одессу. Также именно через Одессу идут и другие поставки западного оружия.