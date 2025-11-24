В Харькове поражены позиции БПЛА и ракет, бивших по России

В ночь на 24 ноября армия России нанесла мощный удар по Харькову.

Местные жители сообщают о десятках взрывов и последовавших за ними мощных пожарах.

Прилеты были на севере города, в Киевском и Салтовском районах. Там много парковых зон и пансионатов с охраняемой территорией. Оттуда регулярно запускают ракеты и БПЛА в сторону России, рассказал координатор подполья Сергей Лебедев.

Подробностей по результатам атаки пока нет, но известно, что всю ночь на севере Харькова активно работали машины скорой помощи и эвакуационные вертолеты.

Вечером в воскресенье горожане опубликовали кадры "цветомузыки" во дворах и на улицах, вызванной перепадами напряжения в электросети. Из-за проблем с энергоснабжением остановилось харьковское метро.