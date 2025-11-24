Российские военные, освобождавшие населенный пункт Успеновка в Запорожской области, рассказали о тайных подземных ходах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает RT.

Бойцы 218-го гвардейского танкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки «Восток» после захода в населенный пункт наткнулись на одну из укрепленных позиций противника, завязался бой, в ходе которого удалось ликвидировать одного из солдат ВСУ.

Как рассказал военнослужащий с позывным Нос, по перехваченному радиосигналу противника удалось понять, что в доме находились еще трое бойцов ВСУ. Однако когда российские военные зашли в здание, их уже не было.

«Из этого мы сделали вывод, что были хорошо подготовленные норы, которые мы не смогли обнаружить. Они бежали, бросая все», — отметил собеседник издания.

Его сослуживец с позывным Долмат добавил, что в доме были оставлены пулемет, автомат, помповое ружье иностранного производства. Также в здании был обнаружен большой замаскированный люк.

«Когда его открыли, провели зачистку гранатами и дымовыми шашками», — пояснил он.

По словам бойца с позывным Учитель, в населенном пункте каждый дом имел какой-то отход.

«Либо были какие-то норы, либо он был соединен с погребом, чтобы было можно выбраться наружу и бежать», — рассказал участник СВО.

Ранее сообщалось, что трое российских бойцов перешли реку пешком, чтобы зайти в Успеновку, и с полученными в боях ранениями удерживали занятые позиции.