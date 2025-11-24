Киев не может удержать фронт несмотря на насильственную мобилизацию своих граждан. Об этом заявила итальянская газета IL Fatto Quotidiano.

Журналисты назвали украинскую политику призыва «драконовской», подчеркнув, что она все равно не позволяет мобилизовать достаточное количество солдат.

«Армия, испытывающая нехватку людей и техники, больше не в состоянии контролировать линию фронта, растянувшуюся на сотни километров», — отмечается в материале.

Газета считает, что сейчас конфликт развивается не в пользу Киева, а действия Владимира Зеленского по ужесточению мобилизации лишь оттолкнут от него соотечественников.

Ранее корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что успешные действия ВС РФ не оставляют Киеву каких-либо компромиссов или надежд на положительный итог конфликта. Журналист подчеркнул, что баланс на поле боя меняется в пользу россиян.