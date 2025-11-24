ВСУ используют дроны со сменой частот в полете, заявил оператор РЭБ

Вооруженные силы Украины перешли к использованию более высоких частот для связи и управления беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил ТАСС оператор системы радиоэлектронной борьбы с позывным Адвокат, отметивший постоянное совершенствование технических возможностей противника.

© Московский Комсомолец

Российские специалисты РЭБ действуют на опережение, оперативно перенастраивая оборудование для подавления расширяющегося спектра частот.

"Сейчас противник начал применять новые частоты, пошел на более высокие. Следовательно, мы работаем на упреждение - считываем эти частоты, передаем информацию выше и перенастраиваем оборудование", - пояснил военнослужащий.

Особую сложность, по словам оператора, представляют дроны, способные в полете менять частоту связи от двух до трех раз. Это требует от расчетов РЭБ постоянного анализа эфира и быстрой адаптации к изменяющимся условиям. Российские специалисты вынуждены постоянно совершенствовать методы противодействия, чтобы сохранить паритет в этом невидимом, но важном противостоянии.