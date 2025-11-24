Пытаясь удержаться у Волчанска, украинское командование отправляет на север Харьковской области остатки боеспособных резервов.

Так к городу прибыли подразделения 48-го отдельного разведывательного батальона и 225-го штурмового полка.

Резервы направлены в район села Вильча к югу от города, где у ВСУ особенно сложная ситуация. Если российские войска выбьют противника из села, дальнейшая оборона Волчанска утратит смысл.

Командующий объединенной группировкой сил генерал Драпатый тасует подразделения, пытаясь остановить продвижение ВС РФ. Но ему мешает ограниченность выбора - с резервами у ВСУ совсем плохо. Поэтому некоторые украинские части постоянно перебрасывают с места на место, пишет "Военное обозрение".

225-й штурмовой полк давно работает в режиме "пожарной команды", затыкая дыры на северном фланге фронта. Им останавливали наступление армии России в Сумской области и сжигали его подразделения в бесполезных накатах на Теткино.

Из-за высоких потерь подразделение прозвали "полком смерти". В основном он состоит из националистов и бывших заключенных. Украинские тюрьмы мобилизованы еще не полностью, поэтому возможность пополнять личный состав 225-го ошп остается.