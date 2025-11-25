Над регионами России за ночь сбили 249 украинских беспилотников

Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников над несколькими регионами России. Об этом пишет издание «Глас Народа» со ссылкой на Минобороны РФ.

© Российская Газета

Так, 116 украинских беспилотников самолетного типа были сбиты над акваторией Черного моря. Еще 76 объектов обезврежены над Краснодарским краем, 23 - над Республикой Крым.

16 дронов сбиты над территорией Ростовской области, 7 - над Брянской областью, по четыре - над Курской областью и акваторией Азовского моря, два - над Белгородской, один - над Липецкой областью.