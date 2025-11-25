Над регионами России за ночь сбили 249 украинских беспилотников

Ночью над Россией уничтожили 249 украинских беспилотников
Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников над несколькими регионами России. Об этом пишет издание «Глас Народа» со ссылкой на Минобороны РФ.
Так, 116 украинских беспилотников самолетного типа были сбиты над акваторией Черного моря. Еще 76 объектов обезврежены над Краснодарским краем, 23 - над Республикой Крым.
16 дронов сбиты над территорией Ростовской области, 7 - над Брянской областью, по четыре - над Курской областью и акваторией Азовского моря, два - над Белгородской, один - над Липецкой областью.