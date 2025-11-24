Названо число сбитых БПЛА над РФ этой ночью

В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 93 беспилотника, указало Минобороны России.

Над Белгородской областью сбили 45 украинских БПЛА, над Кубанью – девять, над Нижегородской областью – семь, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Над Воронежской областью нейтрализовали четыре дрона, над акваторией Черного моря – 20, над акваторией Азовского – восемь.

Ранее сообщалось, что за прошлую неделю над Россией поразили более 570 украинских беспилотных летательных аппаратов.

В воскресенье после 13.00 мск над страной сбили еще 40 украинских БПЛА.