Боец РФ предупредил об изменении тактики ВСУ в работе с беспилотниками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) переходят к использованию все более высоких частот для связи и управления своими беспилотниками. Об изменении тактики противника в работе с БПЛА предупредил российский оператор системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с позывным Адвокат, его слова приводит ТАСС.

«Мы работаем на упреждение — считываем эти частоты, передаем информацию выше и перенастраиваем оборудование, чтобы эффективнее бороться с данным видом вооружения», — рассказал военнослужащий ВС РФ.

Он добавил, что специалисты в ВСУ стараются развить свою технику, создавая дроны, которые могут менять частоту даже в полете — от двух до трех частот.