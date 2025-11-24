Британский патрульный корабль якобы остановил российский корвет и танкер после их прохождения через пролив Ла-Манш. Инцидент произошёл 23 ноября и сопровождался усилением натовской активности в северных широтах.

По данным местного Минобороны, российские суда сопровождались вдоль британского побережья, после чего были перехвачены для контроля маршрута. Одновременно Великобритания направила в Исландию три разведывательных самолёта «Посейдон». Боевые машины относятся к миссии НАТО, цель которой — наблюдение за передвижением российских кораблей и подводных лодок в Северной Атлантике и Арктике.

В российском посольстве в Лондоне заявили, что действия британских властей лишь усиливают военную напряжённость. Представители дипмиссии подчеркнули, что Москва не преследует цели нарушать безопасность Соединённого Королевства.