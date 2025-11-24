На Западе раскрыли планы одной из стран НАТО по нападению на Россию

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал предположение о подготовке Финляндией военной провокации против России.

В публикации в социальной сети X он заявил, что, по его оценкам, конфликт между Финляндией (как членом НАТО) и Россией может начаться в течение ближайших одного-трёх лет, причём вероятный сценарий предполагает операцию "под чужим флагом" с участием сил НАТО.

