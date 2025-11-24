В Дубае состоялся престижный международный авиасалон, который привлек внимание специалистов со всего мира. Одним из наиболее обсуждаемых моментов мероприятия стало участие в нем России, которая привезла на Ближний Восток свою передовую технику. По словам китайских журналистов, США и их союзники по НАТО были порядком обескуражены поведением РФ и высоким уровнем ее экспонатов. Об этом сообщает издание Sohu.

«Россия представила на выставке более 900 авиационных и оборонных систем в павильоне площадью 5000 квадратных метров – внушительный размер для международного авиасалона. <…> НАТО было ошеломлено», – пишут авторы китайского издания.

Аналитики отмечают, что наибольшее внимание привлек истребитель Су-57, который продемонстрировал зрелищные воздушные маневры, вызвав восторг у зрителей. Кроме того, россияне представили ударный вертолет Ка-52, спутники собственного производства, новые двигатели и инновации в гражданской авиации. Интерес к российским технологиям был очевиден, однако реакция гостей из США и других западных стран была довольно негативной. Представители НАТО не скрывали своего недовольства, наблюдая за успехами российских разработок.

Авиасалон проходил на фоне действующих западных санкций против России, которые продолжаются уже более трех лет и затрагивают ключевые сектора экономики. Западные страны надеялись, что ограничения ослабят экономическую и военную мощь России, однако выставка в Дубае продемонстрировала совершенно иную реальность. Эксперты были поражены высоким уровнем российской техники, несмотря на серьезные санкции. Как отметили аналитики, даже под давлением санкций Россия продолжает развивать свои технологии и продукцию, пишет АБН24. Ранее сообщалось, что новое «супероружие» России готово к применению.