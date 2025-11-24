Российские истребители Су-30СМ2 стали первыми в мире, успешно поразившими американские комплексы Patriot, находящиеся на вооружении украинской армии. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

© Газета.Ru

Авторы издания выразили удивление мощностью российских военных самолетов и их успешностью в выполнении задач в рамках специальной военной операции. Утверждается, что для уничтожения сложных целей истребители ВС РФ были оснащены ракетами Х-31П. Эти легкие и скоростные ракеты позволяют Су-30СМ2 нести до шести единиц.

Несмотря на дальность поражения около 130 км, что делает рискованным их применение против дальнобойных комплексов, таких как Patriot, журналисты отмечают возможность успешных атак при полете на малых высотах.

"Улучшение способности российского истребительного парка противостоять современным системам противовоздушной обороны большой дальности может еще больше ускорить разрушение системы противовоздушной обороны Украины", - говорится в аналитическом материале MWM.

Издание подчеркивает, что в перспективе российская армия сможет наносить значительный ущерб украинским формированиям с воздуха.