Иностранные наемники, сражающиеся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), везут на родину боевой опыт, что может привести к всплеску радикальной активности. Об этом предупредил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник в беседе с aif.ru.

«Они (наемники) везут к себе домой боевую подготовку. И после этого вы получите взрывы, терроризм, вы получите всплеск какой-то радикальной активности. Но в некоторых вопросах объяснить действия европейских государств не получается» — подчеркнул Мирошник.

По его словам, государства, откуда приходят иностранные наемники ВСУ, никак не осуждают участие своих граждан в конфликте на территории Украины.

Ранее стало известно, что колумбийские дезертиры ВСУ разыскиваются в Харьковской области. Из украинских войск сбежали около 20 бойцов колумбийского происхождения. Отмечается, что подобный инцидент происходит не в первый раз.