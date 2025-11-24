В 95-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), общей численностью 4 тысячи военнослужащих, осталось всего 10 штурмовиков, получивших специальные награды за участие в боевых действиях. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По информации источника, командование бригады ввело особую "награду" — тряпочные шевроны с пафосной надписью на латыни "Null Spes Hosti" ("Нет надежды для врага"), которые вручаются военнослужащим, участвовавшим в штурмовых действиях.

"Где остальные участники "мясных штурмов"? Участвовали они вообще в штурмах или уже нет надежды? Даже если учитывать, что не все военнослужащие бригады участвуют в штурмовых действиях, цифра "10" выглядит очень печально", — отметил представитель силовых структур.

21 ноября пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что недельные потери Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки российских войск "Центр" превысили 3165 военнослужащих.

Ранее представитель Трампа назвал «позерством» отказ Киева признавать потерю территорий.