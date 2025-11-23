В 95-й бригаде ВСУ, численность которой составляла 4 тыс. человек, осталось всего десять штурмовиков.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Командование бригады в торжественной обстановке решило наградить, и не медалями, а тряпочными шевронами пафосной надписью на латыни ««Null Spes Hosti» («Нет надежды для врага»). При этом награждены были всего десять боевиков бригады», — цитирует агентство собеседника.

По его словам, такие шевроны получают военнослужащие, которые участвовали в штурмовых действиях. Он отметил, что сейчас бригада находится на восстановлении боеспособности после боёв.

В силовых структурах также задались вопросом, где остальные боевики.

«Даже есть учитывать, что далеко не все военнослужащие бригады участвуют в штурмовых действиях и занимаются другими делами, цифра «десять» выглядит очень печально», — сказал собеседник.

Ранее в силовых структурах заявили РИА Новости, что командование 71-й егерской бригады ВСУ на Сумском направлении отправляет женщин в штурмовые отряды.