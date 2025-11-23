В зоне СВО ликвидирован преподаватель учебного центра ВСУ майор Олег Кифа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Кифа занимал должность старшего преподавателя цикла военно-технических дисциплин в учебном центре «Десна», — цитирует агентство собеседника.

По словам собеседника, похороны военного прошли в Одессе. Уточняется, что майор погиб непосредственно в зоне боевых действий.

Ранее стало известно, что в зоне СВО ликвидирован 28-летний наёмник из Колумбии Аффет Коронадо.